El increíble hallazgo de unos montañeros en la cima: un mensaje de 1972 dentro de una lata de atún

53 años después, la "cápsula del tiempo" se ha abierto: un grupo de montañeros ha encontrado en lo alto de una montaña un mensaje del pasado guardado en una vieja lata de atún.

En Aruser@s, muestran el impresionante momento en el que unos montañeros desentierran un mensaje fechado en 1972 en plena cima de una montaña. El escrito se encontraba dentro de una lata de atún completamente oxidada, enterrada entre la nieve y las rocas a más de 3.000 metros de altitud.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, el mensaje pertenecía a una expedición formada por cinco montañeros italianos que alcanzaron esa cumbre hace más de medio siglo. "Lo más llamativo del hallazgo es que los descubridores lograron contactar con el club de alpinistas al que pertenecían aquellos escaladores, quienes confirmaron que todos los miembros de la expedición ya han fallecido", detalla la tertuliana.

Un hallazgo descrito como una auténtica cápsula del tiempo. "Suerte que no se ha encontrado Tatiana la lata de atún, porque se la come", comparte entre risas Alfonso Arús.

