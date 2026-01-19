Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

Virales

El increíble hallazgo de unos montañeros en la cima: un mensaje de 1972 dentro de una lata de atún

53 años después, la "cápsula del tiempo" se ha abierto: un grupo de montañeros ha encontrado en lo alto de una montaña un mensaje del pasado guardado en una vieja lata de atún.

El increíble hallazgo de unos montañeros en la cima: un mensaje de 1972 dentro de una lata de atún

En Aruser@s, muestran el impresionante momento en el que unos montañeros desentierran un mensaje fechado en 1972 en plena cima de una montaña. El escrito se encontraba dentro de una lata de atún completamente oxidada, enterrada entre la nieve y las rocas a más de 3.000 metros de altitud.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, el mensaje pertenecía a una expedición formada por cinco montañeros italianos que alcanzaron esa cumbre hace más de medio siglo. "Lo más llamativo del hallazgo es que los descubridores lograron contactar con el club de alpinistas al que pertenecían aquellos escaladores, quienes confirmaron que todos los miembros de la expedición ya han fallecido", detalla la tertuliana.

Un hallazgo descrito como una auténtica cápsula del tiempo. "Suerte que no se ha encontrado Tatiana la lata de atún, porque se la come", comparte entre risas Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 39 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz
  2. Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU
  3. Varios pasajeros del Iryo afirman que el tren "ha empezado a temblar muchísimo" antes del descarrilamiento
  4. Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación
  5. Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"