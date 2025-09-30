Iñaki Urrutia, a los que ocupan dos plazas en los parkings: "Tengas un Mercedes o un Seat, ¡qué hostia!"

Los colaboradores de Aruser@s están de acuerdo con la reflexión de Iñaki Urrutia sobre la gente que aparca de mala manera en los parkings: fuera de la marca o llegando a ocupar dos plazas.

Alfonso Arús presenta en los 'zascas' la queja viral de Iñaki Urrutia sobre lo que ocurre muchas veces con las plazas de los parkings. El humorista carga contra la gente que aparca fuera de la marca o incluso llega a utilizar dos plazas.

"¿Y los señores de los 'mercedacos' que aparcan así?", pregunta el cómico a sus seguidores, mostrando una foto de un Mercedes ocupando más de una plaza. "Eso sí, a veces tienes un Seat y también pasa lo mismo", dice entre risas, mostrando otra foto que así lo confirma. "¡Qué hostia tienen estos que ocupan dos plazas!", exclama Urrutia.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con el humorista. A Hans Arús le da "mucha rabia" ver cómo algunos parkings tienen "la luz verde marcada" hasta que avanzas y te encuentras con la sorpresa. "Otra variante es la gente que conduce por los dos carriles", deja caer Arthur Arús.

