Ahora
Iñaki Urrutia, a los que ocupan dos plazas en los parkings: "Tengas un Mercedes o un Seat, ¡qué hostia!"

Zascas

Iñaki Urrutia, a los que ocupan dos plazas en los parkings: "Tengas un Mercedes o un Seat, ¡qué hostia!"

Los colaboradores de Aruser@s están de acuerdo con la reflexión de Iñaki Urrutia sobre la gente que aparca de mala manera en los parkings: fuera de la marca o llegando a ocupar dos plazas.

Alfonso Arús presenta en los 'zascas' la queja viral de Iñaki Urrutia sobre lo que ocurre muchas veces con las plazas de los parkings. El humorista carga contra la gente que aparca fuera de la marca o incluso llega a utilizar dos plazas.

"¿Y los señores de los 'mercedacos' que aparcan así?", pregunta el cómico a sus seguidores, mostrando una foto de un Mercedes ocupando más de una plaza. "Eso sí, a veces tienes un Seat y también pasa lo mismo", dice entre risas, mostrando otra foto que así lo confirma. "¡Qué hostia tienen estos que ocupan dos plazas!", exclama Urrutia.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con el humorista. A Hans Arús le da "mucha rabia" ver cómo algunos parkings tienen "la luz verde marcada" hasta que avanzas y te encuentras con la sorpresa. "Otra variante es la gente que conduce por los dos carriles", deja caer Arthur Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ni Estado palestino ni plazos concretos: los puntos que quedan fuera del acuerdo entre Trump y Netanyahu para Gaza
  2. Temporal de lluvia, en directo | Aemet retira todos avisos naranjas del mapa, con alertas amarillas en Alicante, Valencia y Baleares
  3. El Consejo de Ministros tipificará como delito la violencia vicaria machista en el Código Penal
  4. El PP convierte la migración en su chivo expiatorio: dos folios y medio de sospechas y racismo
  5. Las detenciones de migrantes en EEUU son cada vez más salvajes: de nada sirve demostrar que residen en el país de forma legal
  6. El aborto, un derecho de 40 años que todavía tropieza: el Gobierno lanza una web para informarse sin trabas