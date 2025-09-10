Ahora

Zascas

Iñaki Urrutia, a los que dicen "focus" en vez de "concentración": "Tenéis una hostia..."

El cómico Iñaki Urrutia critica el postureo lingüístico con el que se encuentra día a día: "¿Por qué decís 'focus`?", pregunta a sus seguidores. "No utilicéis la palabra concentración que es muy larga", ironiza.

El debate lingüístico parece seguir en el plató de Aruser@s. Del creador de contenido que criticó los carteles en inglés de Málaga, "cuando estamos en España", al nuevo 'zasca' de Iñaki Urrutia.

El humorista señala la gente que utiliza ese término para todo: "'Focus' en mis palabras, os pido 'focus'. "No utilicéis la palabra concentración, que es muy larga, mejor 'focus'", ironiza el humorista. "Hay que tener 'focus', no vaya a ser que no veáis la hostia que tenéis", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús está de acuerdo con la reflexión que plantea Urrutia: "¿Por qué nos ha dado por sustituir los términos?". Para Andrés Guerra también están los que dicen "dame unos 'tips'" en vez de unos consejos. "¡Señores!", alucina el tertuliano.

