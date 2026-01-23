Iñaki Urrutia denuncia la subida "estratosférica" de precios de algunas aerolíneas tras la tragedia en Adamuz: "Miseria humana"

El humorista estalla en Instagram sobre cómo los viajes a Andalucía se han disparado de precio tras la interrupción del servicio ferroviario, criticando cómo algunos se aprovechan de las desgracias ajenas.

"Que la miseria humana no tiene límites ya lo sabíamos, pero que las compañías aéreas hayan subido los precios de los viajes a Andalucía de manera estratosférica, aprovechando la desgracia de los trenes, es tocar cotas muy altas de miseria", denuncia Iñaki Urrutia en su cuenta de Instagram.

Según cuenta, varias personas le han debatido que es "la propia aplicación o el algoritmo" el que determina el precio. "Pero el algoritmo lo habrá montado alguien, ¿no? ¿O ha sido Skynet el que lo ha montado?", señala enfadado el humorista. "¡Qué miseria humana! Y recordad la frase que se dijo en la pandemia de 'saldremos mejores'", ironiza. "Saldremos mejores, por los cojones", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos se muestran de acuerdo con la reflexión de Urrutia. Para Óscar Broc, "por desgracia", cada vez que ocurre una catástrofe "hay gente que se aprovecha sin parar". "Es impensable", lamenta Sebas Maspons.

