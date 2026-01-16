El impactante vídeo de Roro cocinando una Torre Eiffel de galletas: "Es más alta que yo"

"Hice seis tandas de galleta y solo eso me llevó unas 22 horas", detalla Roro en este vídeo sobre la impresionante figura de la Torre Eiffel que ha cocinado con galletas: "Usé el caramelo como pegamento".

"Roronos ha pintado la cara a todos preparando una figurita de jengibre", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el vídeo viral de la influencer cocinando una Torre Eiffel.

"Hace una semana me aburría y me puse a hacerla", destaca la influencer en este vídeo, donde explica que hizo "la galleta con mantequilla, huevos, azúcar, miel y especias". "Hice seis tandas de galleta y solo eso me llevó unas 22 horas", detalla Roro, que explica que decoró "las piezas con un diseño" que se inventó.

Por otro lado, hizo "el caramelo para que fuera el pegamento" y comenzó "por pisos": "El último piso lo hice sobre la mesa porque por altura no llegaba". Es más, la influencer destaca que la Torre Eiffel que ha cocinado es un poco más alta que ella e, incluso, que su pareja, Pablo.