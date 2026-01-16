Imanol Arias se casa por cuarta vez a los 69 años con su novia, Nélida Grajales

Imanol Arias se ha casado en secreto con su novio, la abogada Nélida Grajales. Para el actor es su cuarto matrimonio, tras separarse en 2021 de su tercera mujer.

Imanol Arias se ha casado por cuarta vez en una boda secreta con la abogada argentina Nélida Grajales. A sus 69 años, se trata de la cuarta boda del conocido actor, que ya ha estado casado anteriormente con Socorro Anadón, Pastora Vega e Irene Meritxell, con quien se separó en 2021.

"Eso sí que es confiar en el matrimonio", destaca Alfonso Arús en este vídeo, donde reflexiona: "A veces cuando ves que el matrimonio no arregla nada, en otras relaciones no necesitas casarte, estáis juntos y no hace falta el papeleo". "O es Imanol un romántico o puede que sea le sueño de su pareja", reflexiona, por su lado, Rocío Cano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.