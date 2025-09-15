Horóscopo semanal del 15 al 21 de septiembre, según Jabifus: llega otoño y Escorpio lo nota

Capricornio, Tauro, Virgo, Acuario, Libra, Sagitario, Cáncer, Aries, Géminis, Leo, Piscis, Escorpio: esta es la predicción para cada signo del zodiaco esta semanal del 15 al 21 de septiembre, según Jabifus.

Javier Fuster, astrólogo de Aruser@s, llega al plató, como cada lunes, para desvelarnos cómo nos irá a cada signo esta semana del 15 al 21 de septiembre: ¿quién está en lo alto del ranking? ¿Quién disfrutará del puesto mágico?

Además, Jabifus desvela un tránsito "muy bueno" que representará "un ciclo nuevo y un momento de apertura perfecto para manifestar". Se trata de la Luna nueva en Virgo que se manifestará este próximo domingo 21 de septiembre. "Sentiremos unas energías más pesadas, pero os avanzaré algún ritual", comenta el astrólogo.

Ranking del horóscopo del 15 al 21 septiembre

Capricornio, ¡enhorabuena!

¡enhorabuena! Tauro

Virgo

Acuario

Libra

Sagitario

Cáncer *puesto mágico

*puesto mágico Aries

Géminis

Leo

Piscis

Escorpio

Los más afortunados esta semana son Capricornio, Tauro y Virgo. "Capricornio estará muy ambicioso y a nivel laboral, sobre todo, vienen cosas muy favorecidas, por lo que te recomiendo poner una hoja de laurel detrás del móvil", comenta Jabifus. Dentro de poco Venus ingresa en el signo de Libra, algo que afectará a Tauro, quien ocupa el segundo puesto del ranking: "Estarás muy romántico". Con el bronce tenemos a Virgo, un signo que acabará su temporada "con un chute fuerte de energía".

Por el contrario, en los puestos más bajos de la tabla se encuentran Leo, Piscis y Escorpio. "El león del horóscopo estará más sensible que nunca y a la mínima necesitará un abrazo, mientras que Piscis vivirá unos días con una alta carga de trabajo que afectará a su energía. En lo más bajo, Escorpio, que tanto el eclipse como la llegada del otoño pedirán que baje el pistón", cuenta Jabifus.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la explicación completa de nuestro astrólogo.