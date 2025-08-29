El horóscopo musical de Jabifus para el finde: del amor al cotilleo, pasando por la nostalgia y los que salen a arrasar

Como cada viernes, Jabifus nos desvela en Aruser@s cómo nos irá durante el fin de semana según lo que dicen los astros y nuestro signo zodiacal... y además, lo hace de una forma muy musical.

¡Ya es viernes y el cuerpo lo sabe! Los aruser@s de bien ya estamos preparándonos para el finde y, por suerte, contamos con la ayudita que nos da Jabifus gracias al horóscopo musical del fin de semana, con el que podemos hacernos una idea de lo que los astros nos deparan además de comenzar a entrenar nuestros mejores pasos de baile.

Con Mecano y en 'Tu fiesta me colé' conocemos las predicciones para Sagitario, Virgo y Géminis. "Van a estar imparables", avisa el astrólogo de cabecera de este programa de laSexta.

La nostalgia va a invadir a Cáncer, Piscis y Escorpio. "Se nota la vuelta a la rutina", lamenta el experto, mientras de fondo suena 'El final del verano', de Dúo Dinámico, en homenaje también al recientemente fallecido Manuel de la Calva.

"Se viene romántico de Leo con la influencia de Venus", algo que afectará a Leo, Acuario y Libra al ritmo de 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra.

Por último, tenemos a Aries, Tauro y Capricornio, que se van a enterar de muchos cotilleos, con 'Abre tu mente' de Merche sonando a todo trapo.