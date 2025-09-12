Ahora

Horóscopo Aruser@s

Horóscopo para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, según Jabifus: Libra, Escorpio y Capricornio, los más disfrutones

Jabifus, astrólogo de Aruser@s, nos avanza su predicción, signo a signo del zodiaco, para este fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2025: ¿con qué ánimo nos pillará?.

Antes de conocer con qué actitud nos enfrentaremos acada signo del zodiaco este fin de semana que tenemos por delante, el experto astrólogo de Aruser@s, Jabifus, nos avanza que viviremos un "beneficioso" tránsito: Júpiter, el planeta de la abundancia y la expansión, en sextil con el Sol.

"El Sol está en el signo de Virgo y hay varios signos que recibirán un golpe de suerte gracias a este momento que estamos atravesando", comenta Javier Fuster, desvelando los seis más afortunados: Piscis, Cáncer, Escorpio, Capricornio, Tauro y Virgo.

De cara al fin de semana, los ánimos pillarán a algunos más activos que nunca y con ganas de darlo todo, mientras que otros descubrirán un secreto que los dejará con la boca abierta.

  • Los más enérgicos: Aries, Piscis y Tauro
  • Los más románticos: Sagitario, Virgo y Leo
  • Cotilleo del bueno: Géminis, Acuario y Cáncer
  • Los más disfrutones: Libra, Escorpio y Capricornio

