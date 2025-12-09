La historia de superación de Owen Recio al caminar en su graduación tras un accidente que le arrancó la esperanza

Tras sufrir un grave accidente, recibió la desgarradora noticia de que había un "99,9% de probabilidades de que no volviera a caminar". Sin embargo, en su día de graduación, desafió las expectativas de la ciencia.

Alfonso Arús presenta en el plató el emocionante viral de Owen Recio, el joven que sufrió un accidente y al que le comunicaron que en un "99,9% de probabilidades no volvería a caminar".

¿Su respuesta el día de su graduación? Retar a la ciencia y a todos los pronósticos, alzarse de su silla de ruedas y atravesar el escenario caminando sobre sus propios pies para recibir el diploma ante el aplauso de todos sus compañeros allí presentes.

"El resto de compañeros y profesores que han visto cómo ha luchado día a día para mejorar y haciendo esa terapia es algo increíble", comenta María Moya conmovida viendo las imágenes.

Desde el plató, los colaboradores aplauden su valentía, una prueba feroz de cómo la voluntad puede romper estadísticas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.