Hans Arús reacciona al truco viral de Google Maps: "¿Tanto os cuesta seguir las flechas?"

Una creadora de contenido r evela el método infalible para quienes, pese a usar apps de navegación como Google Maps, siguen perdiéndose.

"No lo entiendo", bromea Hans Arús, antes de explicar el consejo clave que ha compartido una creadora de contenido para orientarse mejor incluso cuando aplicaciones como Google Maps no parecen suficientes. "¿Tanto os cuesta seguir las flechas?", insiste el tertuliano.

"¿Nunca te ha pasado que pones la app, empiezas a caminar y no sabes si vas en la dirección correcta?", comienza diciendo la tiktoker '@rachelbernabeu', que explica el sencillo y desconocido truco.

Lo único que tienes que hacer es marcar el icono de 'Street View' y, al colocar el móvil con la visión de la calle, te aparecerán las fechas para que puedas seguir las indicaciones. "Pues me parece maravilloso", asegura Angie Cárdenas, pese a las risas de Hans Arús.

