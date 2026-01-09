Hans Arús, sobre si los hombres son menos detallistas: "Somos 'El rincón del vago'"

Un creador de contenido pone sobre la mesa la forma en la que hombres y mujeres recuerdan, o no, los detalles. Una escena cargada de humor que han comentado en el paltó de Aruser@s.

"¿Somos menos detallistas los hombres?", lanza Alfonso Arús desde el plató, para dar paso a un viral que no ha tardado en generar debate entre los colaboradores del programa.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, un creador de contenido recrea una llamada telefónica entre un chico y uno de sus amigos. Durante la conversación, hablan con normalidad sobre su vida y la de su pareja: el trabajo, las relaciones y distintas novedades personales.

Sin embargo, al colgar, la escena da un giro cuando su novia le pide más información. "¿Dónde es el trabajo?" o "¿Cómo conoció a su novia?" son algunas de las preguntas a las que el protagonista no sabe responder.

Una situación con la que Hans Arús no duda en identificarse, reconociendo que suele quedarse con la idea general y no con la letra pequeña. "Lo importante es que está feliz", resume entre risas.

Alba Gutiérrez aprovecha el momento para lanzar una pulla con humor: "Sí, pero luego hay maridos que, cuando vienes de quedar con tus amigas, te preguntan por todos los cotilleos". A lo que Hans insiste: "Nosotros somos ‘El rincón del vago'. Vosotras estáis tres horas en llamada y nosotros en diez segundos te hacemos el resumen".

