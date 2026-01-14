Hans Arús, sobre la apuesta de 'neveras comunitarias' de EEUU, Suiza o Polonia: "En España, vuela"

Las neveras comunitarias se abren paso en varios países como una solución para reducir el desperdicio de alimentos, pero su posible implantación en España genera dudas y bromas en el plató de Aruser@s.

La iniciativa de las neveras comunitarias ya funciona en países como Estados Unidos, Suiza o Polonia, donde los vecinos pueden dejar comida en buen estado para que otras personas la aprovechen. "Por ejemplo, te vas de fin de semana y sabes que se te va a echar a perder algún plato, verdura o fruta. Lo dejas en la nevera y quien quiera puede aprovecharlo", explica Alba Sánchez.

Una fórmula pensada para combatir el "despilfarro alimentario" que, de momento, no termina de convencer a todos en España. "Dicen los usuarios que en nuestro país algún listo, en lugar de hacer la compra, iría directamente allí. La comida no duraría ni cinco minutos", comenta Alba Sánchez, una opinión que comparte Hans Arús: "En España vuela".

