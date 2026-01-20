Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

En Atenas

Los gestos de cariño de la princesa Leonor para intentar consolar a la reina Sofía en el funeral de Irene de Grecia

La familia real española se ha despedido de Irene de Grecia en un funeral en la catedral de Atenas. La reina Sofía, que estaba sentada entre la princesa Leonor y la reina Letizia, ha sido consolada por su nieta.

Los gestos de cariño de la princesa Leonor para intentar consolar a la reina Sofía en el funeral de Irene de Grecia

La familia real española se ha despedido de Irene de Grecia en la catedral de Atenas. A las puertas de la catedral, Pablo de Grecia esperaba a los reyes de España mientras que la reina Sofía apareció con sus hijas, Elena y Cristina, quienes también iban con sus respectivos hijos.

"Veíamos a la reina Sofía compungida", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la princesa Leonor intentaba consolar a su abuela. "Ese es el gesto que queríamos ver todos", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús explica que, como marca el protocolo, "la reina Sofía estaba sentada entre la princesa Leonor y la reina Letizia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado
  2. El análisis de uno de los trenes previos al Iryo indica que la vía estaría en buen estado una hora y media antes del siniestro
  3. La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La Fiscalía rechaza a la defensa de Julio Iglesias el acceso a las diligencias por estar el proceso en "estadio inicial"
  6. Protección Civil envía una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, donde quedan suspendidas las clases el martes