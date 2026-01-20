Los gestos de cariño de la princesa Leonor para intentar consolar a la reina Sofía en el funeral de Irene de Grecia

La familia real española se ha despedido de Irene de Grecia en un funeral en la catedral de Atenas. La reina Sofía, que estaba sentada entre la princesa Leonor y la reina Letizia, ha sido consolada por su nieta.

"Veíamos a la reina Sofía compungida", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la princesa Leonor intentaba consolar a su abuela. "Ese es el gesto que queríamos ver todos", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús explica que, como marca el protocolo, "la reina Sofía estaba sentada entre la princesa Leonor y la reina Letizia".

