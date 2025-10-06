Gana 150.000 euros en un año por ayudar a otros padres a poner nombre a sus bebés: "Tiene un pack VIP que cuesta 30.000 euros"

Desde que se ha perdido la costumbre de ponerle al niño el nombre del santo del día, todo se nos está yendo de las manos. Los colaboradores de Aruser@s están flipando con que existe una persona que ponga nombre a los hijos de los demás... y que además, gane ese dineral por ello.

"A mí, esta noticia me ha parecido absolutamente increíble", reconoce Alfonso Arús en Aruser@s antes de que Hans Arús cuente la historia de una joven que se ha hecho de oro siendo consultora de nombres. "Ha ganado más de 150.000 euros en un año por decirle a las parejas qué nombre le tienen que poner a su bebé", explica el tertuliano.

Al parecer, la chica tiene sus tarifas y packs en función de los servicios que ofrece y de lo que quiera o pueda uno gastarse. "El primero cuesta 200 dólares y consta de una lista de cinco o seis nombres. Pero es que luego tiene el VIP, que cuesta 30.000 euros. Según ella, tiene un grupo de expertos que analiza tu árbol genealógico... Vamos, un timo en toda regla", se queja el colaborador.

El presentador no entiende para qué sirve el árbol genealógico, y más, con los cambiantes que son las modas. Tampoco comprende por qué hay que pagar por una lista de nombres que está disponible en cualquier parte.

Marc Redondo lamenta en el programa de laSexta que se haya perdido la tradición de ponerle a los niños el nombre del santo del día en el que nacen o, directamente, el del abuelo.

