Un experto en marketing explica el truco de los platos carísimos en restaurantes: "Es pura psicología de precios"

Alfonso Arús desvela en la sección 'top expertos' de Aruser@s lo que ha explicado un especialista en marketing sobre por qué algunos restaurantes incluyen platos de más de 200 euros que "nadie pide".

Según Arnau Cabedo, experto en marketing, muchos restaurantes utilizan una estrategia sutil para influir en las decisiones de sus clientes. "En muchos restaurantes vemos platos extremadamente caros en la carta, a pesar de que nadie los va a pedir. Lógicamente no es un error, es pura psicología de precios", desvela el especialista.

"¿Por qué un restaurante pone platos de 200 euros si sabe que nadie los va a pedir?", llama a reflexionar Arnau a sus seguidores. La respuesta, según dice, está en cómo percibimos el valor: "El plato de 200 euros no está ahí para venderse, está para que todo lo demás parezca más razonable".

Así, al colocar un precio desorbitado junto al resto, los platos de precio medio se perciben como opciones equilibradas y asequibles. "Tú ves luego el solomillo a 45 euros y, claro,¡es barato!", ríe Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.