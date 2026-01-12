Una experta en psicología reflexiona sobre los propósitos que solemos hacernos al comenzar el año

La psicóloga Ivet Merín invita a replantear los propósitos de Año Nuevo y a dejar de hacerse promesas desde el miedo: "Prométete cuidarte y escogerte".

Ivet Merín,experta en psicología, habla sobre todas esas promesas o propositos que nos hacemos cuando comenzamos el año.

"Quizás no lo digas en voz alta pero te estas prometiendo ser menos, molestar menos, pedir menos, y no porque quieras cambiar, sino porque tienes miedo a sufrir. Así que este año no te prometas hacerte pequeña, prométete cuidarte, valorarte, escogerte, cuando algo te duela", señala la especialista.

Desde el plató, Alfonso Arús asegura que es una buena manera de encarar el nuevo año: "Cuidarte y quererte". "Córtame el vídeo en lo de molestar menso y se lo paso a Maspons, a ver que me dice", bromea Hans Arús.

