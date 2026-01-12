Un exjugador de fútbol americano demanda a su ex por hablar del tamaño de su pene: "Como dos latas de refresco una encima de otra"

Javier Ricou llega a Aruser@s para hablarnos de un caso que nos deja con la boca abierta. Un exjugador de la NFL ha denunciado a su exmujer por hablar públicamente del tamaño de su pene. Esto es lo que ella decía de él.

Matt Kalil, exjugador de los Minesota Vikings, ha denunciado a su exmujer por un motivo un tanto curioso, cuenta Javier Ricou en Aruser@s. "No le ha sentado nada bien que su ex dijera que tiene el pene como dos latas de Coca-Cola una encima de la otra", comenta el periodista.

"Dice que incluso podría añadirse una tercera", añade Alfonso Arús, muy pendiente de la noticia. "La víctima de los ataques ha sido su actual mujer. Ahora su teléfono echa humo con mensajes que no voy a reproducir", indica Ricou.

"Si llega a decir que lo tiene como una botellita del minibar... mal", bromea el presentador en respuesta a Òscar Broc, que no entiende por qué alguien denunciaría ante tan buena publicidad.

Arthur Arús no puede evitar acordarse de Taylor Swift y de la canción que le dedicó a Travis Kelce -también jugador de fútbol americano- hablando de su miembro viril y comparándolo con una secuoya.

"Este hombre ha recibido una oferta de una página de adultos donde le ofrecen 60.000 euros para que enseñe el pene. Él lo que dice que lo que ha hecho su ex es enriquecerse a costa de estas declaraciones", dice el colaborador.

