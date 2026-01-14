Ahora

Eva Soriano, contra un seguidor por un comentario sobre su físico: "Si me lo encuentro le meto tres puñaladas"

"Lo que no puede ser es que se hable así de una mujer con 35 años o con la edad que tenga", comenta Eva Soriano, que comparte el comentario que recibió por parte de un seguidor en redes sociales.

La cómica Eva Soriano se vuelve a colar en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s con este vídeo. La presentadora de 'Cuerpos Especiales' ha aprovechado una de sus intervenciones para compartir el comentario que recibió por parte de un seguidor en redes sociales.

"Un muchacho me escribió: 'La verdad, estás súper bien para tu edad. De joven has tenido que ser guapilla...¡a seguir conservando lo que queda!'", relata Soriano.

"Como yo me encuentre a este señor por la calle, le pego tres puñaladas y lo mato, porque lo que no puede ser es que se hable así de una mujer con 35 años o con la edad que tenga", asegura Soriano, siempre desde el humor, pero con un mensaje claro, para terminar su 'speech' con ironía: "Encima se ha pensado que de joven era guapilla...¡era un zurullo! Y lo digo con todas las letras".

