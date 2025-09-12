Eva Soriano, a los ex que vuelven tras el verano: "Ahora los sapos tienen frío"

La humorista Eva Soriano estalla en su programa 'Cuerpos Especiales' contra los ex que te dicen "adiós" a principios de verano e intentan retomar la relación cuando se acaban las vacaciones: "¡Sapos!".

El otoño se acerca y tu ex también. Por eso, Eva Soriano se cuela en el ranking de 'zascas' de este viernes con su enfado al regreso de estos "sapos" pasado el verano.

"Esos señores que te dijeron adiós en verano y ahora dicen: ¡Ay! Qué frío, voy a ver cómo está esta y te mandan mensajes acompañados de "¿Qué pasa, olvidona? Hace mucho que no hablamos...", estalla la presentadora de 'Cuerpos Especiales'. "Te dicen eso de '¿quieres un cafecito?' Sí, si te lo echas por la entrepierna", sentencia Soriano.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo en cómo hay gente que tira de la "chorboagenda" cuando se queda sin plan.

Puedes ver el divertido debate en el vídeo sobre estas líneas.