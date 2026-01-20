Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Zascas

Eva Ruiz pilla desprevenido a Juan y Medio con un 'zasca' antológico: "No ha podido ni contestar"

Ha sido el vencedor de los 'zascas' del año durante dos temporadas consecutivas de Aruser@s, pero ahora, es él quien lo recibe. Juan y Medio recibe un 'dardo' de su copresentadora... y no puede ni esquivarlo.

Eva Ruiz pilla desprevenido a Juan y Medio con un 'zasca' antológico: "No ha podido ni contestar"

Si este vídeo que forma parte de los 'zascas' de Aruser@s fuera un cuadro al óleo tendríamos muy claro su título: 'El cazador cazado'. Juan y Medio se come un 'dardo' antológico de su copresentadora Eva Ruiz por estar distraído... y no tiene ni opción a réplica.

Eva entrevista a una señora que ha encontrado el amor a su programa de Canal Sur, La tarde aquí y ahora. "Al menos por teléfono, dices que parece un señor muy atento y que tenéis gustos en común", comenta la periodista. La mujer afirma.

"¿No te pregunta tonterías?", quiere saber Eva. "No", responde la mujer. "Fíjate, Juan, que tú estás todo el día preguntando tonterías", dice de pronto ella, dejando fuera de juego al mítico showman, que no puede hacer más que levantar las cejas.

En el plató del programa de laSexta celebran esta divertida escena. "Lo ha pillado desprevenido. No estaba ahí, estaba en otras cosas y ya no ha podido reaccionar", dice entre risas David Broc.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado
  2. La Guardia Civil custodia el coche 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para realizar una investigación en profundidad
  3. La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La AEMET activa la alerta roja en el Empordà (Girona) por lluvias torrenciales de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"