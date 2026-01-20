Eva Ruiz pilla desprevenido a Juan y Medio con un 'zasca' antológico: "No ha podido ni contestar"

Ha sido el vencedor de los 'zascas' del año durante dos temporadas consecutivas de Aruser@s, pero ahora, es él quien lo recibe. Juan y Medio recibe un 'dardo' de su copresentadora... y no puede ni esquivarlo.

Si este vídeo que forma parte de los 'zascas' de Aruser@s fuera un cuadro al óleo tendríamos muy claro su título: 'El cazador cazado'. Juan y Medio se come un 'dardo' antológico de su copresentadora Eva Ruiz por estar distraído... y no tiene ni opción a réplica.

Eva entrevista a una señora que ha encontrado el amor a su programa de Canal Sur, La tarde aquí y ahora. "Al menos por teléfono, dices que parece un señor muy atento y que tenéis gustos en común", comenta la periodista. La mujer afirma.

"¿No te pregunta tonterías?", quiere saber Eva. "No", responde la mujer. "Fíjate, Juan, que tú estás todo el día preguntando tonterías", dice de pronto ella, dejando fuera de juego al mítico showman, que no puede hacer más que levantar las cejas.

En el plató del programa de laSexta celebran esta divertida escena. "Lo ha pillado desprevenido. No estaba ahí, estaba en otras cosas y ya no ha podido reaccionar", dice entre risas David Broc.

