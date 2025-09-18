"¿Los espíritus también pagan hipoteca?": La casa de 26.000 euros en Albacete que arrasa en redes

En Aruser@s se preguntan por qué una vivienda en Liétor (Albacete) ha revolucionado las redes. La casa, vendida por la inmobiliaria '@alquilofacil_albacete' por solo 26.000 euros, ha despertado más memes que ofertas.

"¿Por qué se ha hecho viral una casa de Liétor (Albacete)?", se pregunta Alfonso Arús. Según explica Hans, una inmobiliaria ha puesto a la venta la vivienda por 26.000 euros y solo por los comentarios de los internautas no será fácil conseguir dueño. "¿La hipoteca se divide entre todos los espíritus que viven en ella?", bromean muchos de ellos.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, una trabajadora de la inmobiliaria '@alquilofacil_albacete' muestra todos los detalles de la casa que tiene en venta en Liétor. "Esto para pasar unos veranos de maravilla", comenta la mujer, mientras vemos una entrada de casa poco acogedora con el techo y los suelos algo desgastados. "Es 'como de antes' y está lleno de trastos, ¡así es como vivían antes!", insiste. "Hay gente a la que esto le encanta", señala la mujer, mientras nos muestra las habitaciones y la cocina.

Desde el plató de Aruser@s, Alba Gutiérrez afirma que "lo bueno" de estas casas antiguas es que "las paredes son de verdad": "No como las de ahora, que las hacen de papel de fumar".

"Para mí el problema es que los espíritus traspasan las paredes", bromea Alfonso Arús.