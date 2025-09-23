Los espectadores de Aruser@s celebran el día mundial del perro adoptado: "Nick fue quien nos eligió a nosotros"

Hoy, 23 de septiembre, es el día mundial internacional del perro adoptado y Aruser@s lo celebra compartiendo las fotos que le hacen llegar sus espectadores con sus mejores amigos de cuatro patas.

Hoy es el día mundial del perro adoptado. Cada 23 de septiembre se celebra esta fecha dedicada a reconocer el valor de la adopción responsable. "Las cifras van mejorando año tras año. Ahora ya, un 52% de los perros que tenemos son adoptados", informa Patricia Benítez en Aruser@s.

Alfonso Arús aprovecha la ocasión para pedir a sus espectadores que envíen al programa sus fotos con sus perretes y ellos no tardan en seguir las indicaciones del presentador.

"Te presento a Alfredo, lleva cuatro años viviendo con Merche", anuncia la tertuliana, dando paso a las imágenes que han ido recibiendo en los últimos minutos. "Seguimos con Candela y con Lola, que fue adoptada hace siete meses". Después ha llegado el turno de Canelo, adoptado en una protectora, y Milo, recogido de un hospital veterinario.

Daisy fue adoptada en 2019 y Flo y Lula, hace 15 y 5 años en Gandía. Guanche lleva siete años con su familia y seis lleva Inka con Esther. Coco, Frida y Tiko son de Isabel y Elena y Ana tienen a Ivy, esta belleza de perra mestiza. Jackie tiene ya 17 añitos, y feliz de vivirlos con su familia. Reina es de Sevilla y su adopción fue un poco traumática.

Desde marzo lleva Lía en su nuevo hogar y podría decirse que Mayco y Mayca llevan toda la vida juntos, a juzgar por estas imágenes. "Olga me dice que Nick no fue adoptado, sino que fue él quien los eligió a ellos", cuenta la colaboradora. Raúl se encontró con Nathan cuando tenía tres años y ahora tiene 11.

Las familias de Selva, Tanque, Terry y Tapón también han querido participar en esta bonita iniciativa.