De la espectacular aparición de Kate Middleton al regreso del príncipe Harry: ¿habrá reconciliación?

Tras su aparición con el pelo más rubio, Kate Middleton ha vuelto a aparecer, esta vez de morena. Por su parte, el príncipe Harry ha regresado a Reino Unido en plenos rumores de reconciliación familiar.

Después de aparecer con la melena más rubia, Kate Middleton ha ido a un partido de rugby femenino con su habitual color castaño. La princesa de Gales ha acaparado todas las miradas con su espectacular look mientras su cuñado, el príncipe Harryestá protagonizando los titulares por su regreso a Reino Unido.

El príncipe Harry permanecerá en Reino Unido cuatro días para acudir a la 20.º edición de los premios Wellchild Awards en Londres coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II. Tras estos premios, el hermano del príncipe Harry visitará una organización benéfica con sede en Nottingham. Pero, ¿se verá con su hermano?, ¿y con su padre?

"No se sabe si podrá reunirse o no con su padre, como si fuera muy problemático el tema de las agendas", afirma Alfonso Arús en el plató, donde ironiza: "Tienen tantas cosas por hacer tanto uno como otro... que es imposible encontrar un hueco".

Por su parte, Tatiana Arús explica que esta visita del príncipe Harry llega en plenos rumores de reconciliación familiar después de sus últimas declaraciones a la BBC: "Dijo que no tenía sentido permanecer enfadados y alejados, por eso todo el mundo cree que puede producirse el encuentro".