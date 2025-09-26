Una española alucina con el método para pedir comida 'al gusto' en un tren en China: "Están en 2700"

Un simple código QR y una app es todo lo que necesitas en China para pedir hamburguesas, noodles o lo que se te antoje y recibirlo directamente en tu asiento del tren. Aquí te lo muestra una tiktoker española.

"Espero que pronto se instaure en España", comenta Alfonso Arús sobre el viral que ha presentado Hans en el plató, a lo que el colaborador responde con humor: "Imposible, porque aquí siempre llega tarde el tren".

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, presentado en Aruser@s, en los trenes de alta velocidad en China, los pasajeros pueden pedir comida como si estuvieran en un restaurante, pero desde su asiento. ¿Cómo? Mediante un simple código QR integrado en el sillón.

La tiktoker española '@stampbystamptravel' ha sido quien ha compartido esta experiencia en redes. "En China viven en el 2700", alucina la joven con el sistema.

Este QR te proporciona toda la información necesaria del tren: el número de vagón, el asiento, el destino y las paradas previstas. A continuación, a través de la app eliges el restaurante de tu preferencia y seleccionas exactamente en qué parada quieres que suban tu comida. "Puedes pedir hamburguesas, noodles, gozas....depende de los restaurantes que haya en la estación que vas a elegir”, explica.

Por último, solo tienes que marcar tu vagón y asiento, y el pedido llegará directamente a ti. "Estoy flipando con esto, ¡puedes pedir lo que quieras!", insiste.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores afirman que es "una maravilla". "Me gusta este sistema", comenta Alfonso Arús, especialmente para trayectos largos.