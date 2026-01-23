Un español que vive en Polonia desvela lo que realmente opinan de nosotros allí: "No es ruido, es que estamos vivos"

El creador de contenido '@yoenpolonia' se ha hecho viral al contar las preguntas y estereotipos más surrealistas que escucha por ser español en el país europeo, desde el frío hasta nuestros horarios y carácter.

"Cosas que me dicen por ser español viviendo en Polonia". Así comienza el vídeo del creador de contenido conocido como '@yoenpolonia', en el que relata algunas de las preguntas y comentarios más repetidos que recibe cuando los polacos descubren su procedencia.

La primera duda que suele surgir es si pasa frío en Polonia por venir de España. "Que yo vengo de León, no de Cancún", bromea el joven. Otra de las cuestiones más habituales tiene que ver con los horarios: ¿por qué los españoles cenan a las diez de la noche? "Personalmente no ceno a las diez, pero a las cinco tampoco. Ceno cuando tengo hambre. Y no, no como paella todos los días", zanja entre risas.

También aborda el famoso estereotipo de que los españoles somos ruidosos. "No somos ruidosos, somos gente que no viene con el volumen bajado de fábrica", explica, detallando que "hablamos, gesticulamos, reímos...eso no es ruido, es que estamos vivos".

Por último, le llama la atención que en Polonia se perciba a los españoles como personas tranquilas. "No es que seamos tranquilos con el tiempo, es que no vivimos con prisa para todo. En Polonia todo es orden, en España todo es caos, y curiosamente, ambos países funcionan", asegura.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no duda en confirmar esta percepción: "Es verdad que tenemos mala fama fuera". “Nos llaman ruidosos, gritones, fiesteros, vagos...", concluye el presentador.