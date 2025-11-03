Ahora
Los ha puesto el Gobierno

Un español en Corea del Sur alucina con las barras que hay en la calle para medir "lo gordo que estás": "Obsesionados con la delgadez"

El creador de contenidos @jcnanoo está de vacaciones en Corea del Sur y cada vez alucina más con las cosas y costumbres que allí encuentra. Hoy ha descubierto unas barreras que ha puesto el gobierno que miden si estás lo suficientemente delgado para alcanzar "la belleza extrema".

¿Alguna vez te has preguntado qué perímetro tiene tu barriga? Pues en Corea del Sur están tan obsesionados con la delgadez que el Gobierno ha colocado unas barreras que miden lo entrado en carnes que estés en las calles. Así nos lo explica el tiktoker español @jcnanoo en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"En este de aquí pone que el que no entre es considerando una especie de extraterrestre", cuenta el chico colocado entre dos palos que están bastante separados, sobre todo, comparados con la distancia que guardan el resto entre ellos.

La medición de este contorno es fácil: solo tienes que ir intentando entrar por todos los huecos mientras te acercas al último, que es considerado para ellos la "belleza extrema". "Depende de hasta cuál llegues, los letreros situados encima te clasifican en función de lo gordo que estás".

El joven se ha quedado en el hueco de 20 cm. "Soy considerado como 'un poco genial'. Pero no lo suficiente", desvela.

En el plató del programa de laSexta están escandalizados con esta medida que ha tomado el gobierno surcoreano.

