Virales
Un enfermero advierte sobre los riesgos de hacerse tatuajes con cenizas de seres queridos
Cada vez más personas optan por tatuarse con las cenizas de un ser querido como forma de recuerdo permanente y para afrontar el duelo. En Aruser@s, Alfonso Arús aborda esta tendencia y los riesgos que advierten los profesionales sanitarios.
¿Te harías un tatuaje con las cenizas de un ser querido? Esta práctica, cada vez más extendida, llega al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús plantea el debate sobre una tendencia que mezcla recuerdo, duelo y controversia.
Por ello, el presentador muestra las declaraciones del enfermero y creador de contenido Jorge Ángel, quien ha explicado cómo se realiza este tipo de tatuajes y los riesgos que conllevaría hacerlo sin las debidas garantías sanitarias.
"Obviamente, no se cogen las cenizas de un familiar o de una mascota directamente y se mezclan con la tinta, ya que eso sería peligroso y podría provocar rechazos o infecciones", señala. Según explica, las cenizas pasan por un proceso de esterilización o tamizado hasta que las partículas se vuelven casi microscópicas. Solo entonces, y en un porcentaje muy pequeño, se mezclarían con la tinta.
Jorge Ángel defiende que esta práctica puede ser una forma de afrontar el duelo: "Cada persona vive el duelo de una manera diferente y debe ser respetada, siempre y cuando no se haga daño a sí misma ni a los demás. Sería con el fin de crear un recuerdo permanente, aunque también es fundamental tener cuidado con el lugar donde se realiza y con el proceso".
Desde el plató, Angie Cárdenas se muestra comprensiva con esta forma de homenaje: "Si te reconforta y te sirve para llevar el día a día mejor, adelante".
