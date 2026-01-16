Ahora

Virales

Un enfermero advierte sobre los riesgos de hacerse tatuajes con cenizas de seres queridos

Cada vez más personas optan por tatuarse con las cenizas de un ser querido como forma de recuerdo permanente y para afrontar el duelo. En Aruser@s, Alfonso Arús aborda esta tendencia y los riesgos que advierten los profesionales sanitarios.

Un enfermero advierte sobre los riesgos de hacerse tatuajes con cenizas de seres queridos

¿Te harías un tatuaje con las cenizas de un ser querido? Esta práctica, cada vez más extendida, llega al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús plantea el debate sobre una tendencia que mezcla recuerdo, duelo y controversia.

Por ello, el presentador muestra las declaraciones del enfermero y creador de contenido Jorge Ángel, quien ha explicado cómo se realiza este tipo de tatuajes y los riesgos que conllevaría hacerlo sin las debidas garantías sanitarias.

"Obviamente, no se cogen las cenizas de un familiar o de una mascota directamente y se mezclan con la tinta, ya que eso sería peligroso y podría provocar rechazos o infecciones", señala. Según explica, las cenizas pasan por un proceso de esterilización o tamizado hasta que las partículas se vuelven casi microscópicas. Solo entonces, y en un porcentaje muy pequeño, se mezclarían con la tinta.

Jorge Ángel defiende que esta práctica puede ser una forma de afrontar el duelo: "Cada persona vive el duelo de una manera diferente y debe ser respetada, siempre y cuando no se haga daño a sí misma ni a los demás. Sería con el fin de crear un recuerdo permanente, aunque también es fundamental tener cuidado con el lugar donde se realiza y con el proceso".

Desde el plató, Angie Cárdenas se muestra comprensiva con esta forma de homenaje: "Si te reconforta y te sirve para llevar el día a día mejor, adelante".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Julio Iglesias niega las acusaciones de agredir sexualmente a sus trabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle