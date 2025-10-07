El enfado de un cliente cuando en un restaurante del Bernabéu le piden "una propina de sugerencia": "Esto es muy feo, voy a ser maleducado"

El tiktoker Pablo Cabezali visita uno de los restaurantes del estadio Santiago Bernabéu de Madrid y se lleva una desagradable sorpresa al final, cuando llegan con la cuenta... y la "propina sugerida".

Cada vez es más común en los restaurantes españoles que marquen o indiquen en la cuenta final lo que ellos llaman la 'propina sugerida' que creen que sus clientes deberían abonar en su servicio, algo muy habitual en otros países, pero que en el nuestro sigue chocando e indignando.

Esto es lo que le ha sucedido a Pablo Cabezali, el tiktoker tras la cuenta @cenandoconpablo y así lo hace ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s y que ha generado gran controversia en redes sociales. El creador de contenidos visita el restaurante Arzábal, situado en el interior del estadio Santiago Bernabéu y la comida aprueba con nota.

Desde las patatas a la importancia al bikini de cecina, pasando por las croquetas de jamón y las torrijas, todo está delicioso, pero el mal sabor de boca viene cuando llega la cuenta. "Te comento: lo que ponemos al final es la propina de sugerencia", le cuenta el camarero mientras le enseña la factura.

"Esto es muy feo, sinceramente. Voy a ser maleducado, porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo digo cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda", responde él enfadado. El motivo de su reacción no es solo el hecho de la propina en sí, sino que no le han avisado con antelación y que el precio antes y después de la propina aparece impreso al mismo tamaño, pudiendo llegar, interpreta Pablo, a confundir al cliente.

