"He empezado el día poniéndome las bragas del revés": el vídeo de las mejores frases de Georgina Rodríguez en París

Georgina Rodríguez protagoniza este divertido vídeo lleno de frases virales durante su viaje a París como: "Se nota que he sido camarera, ¿no?" o "Hoy he empezado el día poniéndome las bragas del revés".

Georgina Rodríguez ha mostrado al detalle su último viaje a París y Tatiana Arús ha recopilado esos mejores momentos en un vídeo resumen. En concreto, de las mejores frases de la modelo. "Hoy he empezado el día poniéndome las bragas del revés", asegura Georgina Rodríguez a cámara, a la que también enseña cómo se echa en la cara "agua bendita de Fátima" para "triunfar".

Por otro lado, mientras la modelo se sirve el desayuno en un local, bromea al enseñar su manejo de los cubiertos: "Se nota que he sido camarera, ¿no?". Además, la modelo explica que se ha puesto "divina para comer", pero ha tenido un accidente: "Como no, me he manchado mi traje de Schiaparelli con tomate".

Por último, tras comerse unos crepes con nutella, la joven posa ante la cámara y bromea: "Chicos, preparaos para que empiecen a decir que estoy embarazada. No cariño, es un crep". Alfonso Arús destaca que "es fantástica" mientras que Tatiana Arús afirma que "es una mina": "Me he tragado todos los vídeos, desde el principio al final".

