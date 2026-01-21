La emotiva reacción del personal de un restaurante al ver que un niño está celebrando solo su cumpleaños

El niño avisó a uno de los camareros del restaurante para ver si podían acompañarle en su solitario, hasta entonces, día de cumpleaños.

En Aruser@s, el programa se ha hecho eco de este emotivo gesto que está circulando por redes sociales. Y es que la buena fe traspasa fronteras.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, un niño está celebrando solo su cumpleaños en un restaurante cuando los camareros del local deciden acercarse a la mesa para acompañarlo con aplausos y panderetas. El vídeo fue grabado por un trabajador del local, tras ser avisado por el pequeño, quien le contó que era su cumpleaños y que le gustaría que alguien le cantara algo.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden el buen gesto de los camareros, que han convertido el solitario día del niño en un momento especial.

