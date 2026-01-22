Ahora

Momentos virales

La emotiva reacción de un padre daltónico al ver los colores por primera vez en su vida

Alfonso Arús comparte en Aruser@s un momento lleno de emoción: un hombre daltónico descubre por primera vez la intensidad de los colores gracias a unas gafas especiales que le regala su familia.

La emotiva reacción de un padre daltónico al ver los colores por primera vez en su vida

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el hombre coge las gafas con cierta incertidumbre, colocándoselas y observando su entorno con asombro. Entre lágrimas y abrazos de su mujer, apenas puede contener la emoción. "Se queda totalmente bloqueado y mira sorprendido cómo los colores tienen una intensidad que absolutamente desconocía", describe la escena Alfonso Arús.

La reacción del padre refleja la fuerza de un instante único. Por su parte, Óscar Broc subraya la profundidad del momento: "El hombre ha vivido gran parte de su vida percibiendo el mundo de una manera diferente, y ahora toda su percepción cambia de golpe".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. El opaco preacuerdo entre Trump y Rutte por Groenlandia respetaría la soberanía de Dinamarca
  3. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  4. Venezuela excarcela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en prisión
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. "No podía volver a casa porque me podía llevar otra paliza": el duro testimonio de Estefanía después de dos meses en coma por un ladrillazo de su expareja