La emocionante reacción de una niña al escuchar la voz de su abuela a distancia

Una niña se ha vuelto viral por la tierna reacción que tiene cada vez que escucha la voz de su yaya a través de un altavoz, una idea de su madre para que la pequeña sienta su abuela cerca.

A esta peque le encanta estar con su yaya, y cuando no pueden compartir tantas horas juntas como les gustaría, su madre ha encontrado una solución tan sencilla como conmovedora: grabar la voz de la abuela y reproducirla en un altavoz para que la niña sienta que sigue a su lado.

Así, de forma espontánea, la yaya "aparece" en casa a través de mensajes de audio llenos de cariño. El vídeo sobre estas líneas recoge el preciso momento en que la pequeña escucha uno de ellos por sorpresa.

Nada más reconocer la voz de su abuela, se lleva las manos a las mejillas y se ilumina con una sonrisa imposible de contener.

