La emocionante historia de Jesús: renunció ir al concierto de Bad Bunny por su madre y terminó cumpliendo su sueño

Jesús tenía todo preparado para ir a Puerto Rico a ver a Bad Bunny, pero su madre recibió la inesperada noticia de tener que someterse a una operación quirúrgica. Su vídeo se viralizó y terminó cumpliendo su sueño.

Alfonso Arústrae al programa de Aruser@s la emotiva historia de Jesús, el joven español que cumplió su sueño de ver a Bad Bunny, tras explicar en un video que no podía asistir porque operaban a su madre. La productora del cantante se puso manos a la obra para que Jesús no se perdiera el concierto y lo terminó invitando a un nuevo show donde, además, pudo charlar unos minutos con el puertorriqueño.

"Su sueño es ir a verte y él tiene la entrada cogida desde hace mucho tiempo pero me van a operar, por lo que él se quedará. Creo que es comprensible que pueda tener la oportunidad de verte en otro momento", comentaba la madre en el viral, que llegó a las manos del productor del cantante.

El bonito gesto del equipo de Bad Bunny ha sido aplaudido por los internautas y ha emocionado al joven, quien asegura haber cumplido un sueño. "Estoy muy agradecido, no tengo palabras para agradecer", dice la madre visiblemente emocionada, al estrechar la mano al puertorriqueño en el 'backstage' tras finalizar el 'show'.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver lo que han comentado los colaboradores en el plató sobre esta bonita historia.

