"¿Dónde están los niños con escayola?": Un tiktoker lanza una reflexión nostálgica que se hace viral

El creador de contenido '@carliyoelnervio' se pregunta "por qué ya no se ven niños con huesos rotos ni pantalones con parches". En Aruser@s, los colaboradores se suman a la nostalgia por los juegos "de verdad".

¿Hay menos niños con escayola que hace 10 años? Ha formulado la pregunta '@carliyoelnervio', un creador de contenido, a sus seguidores, que ha compartido su asombro tras pasar por un parque infantil y ver cómo juegan los pequeños.

"¿Dónde están los niños con escayolas? ¿Dónde están los niños con los brazos rotos? ¿Dónde están estos niños?", ríe Carlos, que insiste en que "ya no quedan niños jugando a tirarse con el carro por la cuesta del parking y reventándose con la puerta". "¿Dónde están?", se alarma.

Para el tiktoker, "ya no quedan niños con lesiones". "Tanto móvil, tanto TikTok y tanta mierda...", lamenta el joven, que reivindica, en tono cómico, "salir a la calle y reventarnos los huesos del cuerpo". "¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a un niño con los pantalones llenos de parches y todo reventado de haber estado corriendo toda la tarde? ¡No existen!", zanja Carliyo, pidiendo "volver a esos tiempos de felicidad".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con la reflexión de joven. "La ilusión que hacía pintar la escayola de un compañero y rascar por dentro", recuerda Marc Redondo.