Dónde se celebran hoy las preúvas: las ciudades españolas que este 30 de diciembre darán las Campanadas para los más impacientes

Esta noche, 30 de diciembre, también hay Campanadas. Si no puedes esperar a que Cristina Pedroche y Alberto Chicote digan adiós al 2025 en la Puerta del Sol, estas son las ciudades que te ofrecen la alternativa para celebrarlo esta misma noche.

A falta de tan solo unas horas para despedirnos del 2025 en compañía de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en la que será "la Superbowl de las Campanadas" en Atresmedia, hay quien se está comiendo las uñas por no comerse ya las uvas.

Para todos esos impacientes, Aruser@s Christmas tiene la solución: las preúvas.

Dónde se celebran las preúvas (y ensayos)

"Hoy se celebrarán en muchos puntos de España diferentes alternativas a la Campanadas que van a ser mañana. Por ejemplo, las preúvas -además de en Neox, por supuesto- se van a celebrar esta noche en Madrid, Vigo y Zaragoza", anuncia Alba Sánchez en el programa de laSexta.

También se podrá acudir a los ensayos, que también se celebrarán hoy en Málaga, Murcia, Logroño y Santander. "Mañana por la mañana también habrá Campanadas infantiles en muchos sitios, así que no dudéis en consultar los horarios de vuestras ciudades", comenta la periodista.

Las ventajas de las preúvas

María Moya destaca las ventajas de celebrar un día antes del fin de año: "no hay aglomeraciones y todo es más económico". Rocío Cano también aporta la posibilidad de celebrar en las dos fechas: una con gusanitos o 'lacasitos' y otra con uvas reales.

