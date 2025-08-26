El dolor de Álex García en su despedida a la actriz Verónica Echegui, la que fuera su pareja durante 13 años

El actor Álex García ha acudido al tanatorio de La Paz junto a su representante, Antonio Abeledo, para dar el último adiós a Verónica Echegui y acompañar a sus familiares en estos difíciles momentos.

Amigos, familiares y compañeros de profesión se despidieron este martes a las 11 h de Verónica Echegui. La actriz, de 42 años, falleció el pasado domingo a consecuencia de un cáncer que decidió llevar con la mayor discreción posible. Hasta el tanatorio de La Paz, en Alcobendas, se desplazaron personalidades destacadas del mundo de la cultura, como Daniel Guzmán, Cayetana Guillén-Cuervo o Pablo Carbonell, quienes se mostraron conmocionados con la noticia.

Visiblemente afligido, llegaba a la capilla ardiente también Álex García, como puede verse en las imágenes captadas por Europa Press. El actor, que fue su pareja durante 13 años -de 2010 a 2023-, se mostró completamente devastado por la pérdida y permaneció cerca del féretro que contenía los restos mortales de Verónica, apuntan diversos medios como 'Semana' o 'Lecturas'.

Ambos se conocieron durante el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma', en 2010, y desde entonces, a pesar de no mantener su relación en secreto, la llevaron con naturalidad y con la misma discreción que demuestra hoy Álex, quien ha asegurado a su círculo más cercano que no tiene intención de hablar ante la prensa en estos duros momentos.

Su trabajo conjunto en 'Tótem Loba'

En 2022, Verónica Echegui y Álex García conseguían llevarse un Goya a casa por un proyecto conjunto: un cortometraje titulado 'Tótem Loba' escrito y dirigido por Echegui y producido, entre otros, por García. Su argumento revisa las tradiciones populares y habla sobre la normalización de la violencia contra las mujeres.

El adiós de Daniel Guzmán

También se despidió de ella su colega Daniel Guzmán, con quien compartió un proyecto profesional en esta última etapa, en la que ella continuó trabajando a pesar de tener cáncer. Ante la prensa, el cineasta afirmó que se trataba de alguien "muy especial". "Era muy auténtica, la más talentosa de su generación", añadió, para después reconocer que era conocedor de la enfermedad de su amiga, pero decidió guardar esta información "con sensibilidad y en secreto", ya que la propia actriz le "pidió que fuera muy discreto".

La despedida de Dani Martín

A través de una desgarradora carta compartida por Instagram, Dani Martín, quien fuera el coprotagonista de la película que la catapultó a la fama, 'Yo soy la Juani', también dijo adiós a su querida amiga: "Me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía, que se llama estar vivos".