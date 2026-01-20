Ahora

El divertido vídeo viral del perro que finge ser atropellado: "Es lo que hacen los futbolistas"

En Aruser@s estamos acostumbrados a ver a personas fingir atropellos para cobrar el seguro, pero este vídeo viral nos ha dejado boquiabiertos.... porque lo protagoniza un perro "piscinero".

Con tantos años en antena y tantos vídeos virales vistos, a nuestros amigos de Aruser@s ya casi nada les sorprende. Sin embargo, este "perro piscinero" logra dejarles boquiabiertos.

Tal y como vemos en estas imágenes que emite el programa de laSexta, el can ladra en plena calle con furia a algo o alguien que no alcanzamos a ver. Pero sus quejas acaban en el momento en el que un coche circula por la carretera, pero cerca de él, que se encuentra en la acera.

Es en ese momento en el que el animal decide lanzarse en plancha hacia atrás fingiendo un atropello. "Y además lo hace a cámara lenta", comenta Alba Gutiérrez. "¡Qué peliculero!", añade.

"El problema es que se lanza a metro y medio del parachoques. La actuación es mejorable", comenta el presentador, que destaca que, como los jugadores de fútbol, después levanta la cabeza "para ver si han sacado amarilla o han pitado penalti".

