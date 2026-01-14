Ahora

El divertido vídeo viral del padre que se queda frito y encajado en la cuna intentando dormir a su bebé

Y a quien no le haya pasado esto alguna vez, que tire la primera piedra... pero siempre es divertido ver en vídeo que también les ocurre a los demás.

El divertido vídeo viral del padre que se queda frito intentando que su bebé se duerma

A todos los padres nos ha pasado alguna vez, y el que diga que no, miente. Por eso, este divertido vídeo viral que recoge Aruser@s nos hace tanta gracia.

En él somos testigos del momento en el que un hombre se queda completamente frito intentando dormir a su bebé, que tiene los ojos como platos, como bien observa Alfonso Arús.

La situación es, si cabe, más divertida, si consideramos que el señor, de grandes dimensiones, se ha quedado encajado en la cuna de su pequeña, pero aún así, y a pesar de la incomodidad, sigue completamente KO.

