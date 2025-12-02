El divertido vídeo viral del desastroso cumpleaños perruno que desata los celos

El programa Aruser@s vuelve a sorprender con un tierno y cómico viral perruno: dos perros esperan ansiosos su tarta de cumpleaños, pero la celebración termina con una inesperada escena de celos.

En el plató de Aruser@s ya hemos visto todo tipo de cumpleaños perrunos, desde chihuahuas a golden retrievers reaccionando de las formas más disparatadas ante sus pasteles. Y el vídeo viral que acompaña esta noticia no se queda atrás.

En las imágenes, dos perretes aparecen sentados frente a una tarta muy especial: un pastel que recrea físicamente al cumpleañero, todo un homenaje canino. Ambos esperan con paciencia el ansiado momento de hincarle el diente, pero algo no sale según lo esperado.

Mientras el protagonista intenta acercarse al dulce, el otro perro, visiblemente celoso, le pega un bocado, provocando una escena tan adorable como divertida que ha conquistado a los colaboradores de Aruser@s.

