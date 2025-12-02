El divertido caos de un padre médico al vacunar a sus hijas: "¿Le has pinchado dos veces la de la gripe?"

Este vídeo viral muestra a un médico vacunando a sus hijas contra la gripe y la COVID en plena cocina y en reunión familiar. Risas, pinchazos y un lío entrañable.

Tener de médico a un padre a veces puede ser una ventaja...o un auténtico quebradero de cabeza. Eso es lo que ha demostrado Eva, una joven que ha compartido en redes el surrealista momento en que su padre, médico de profesión, decide ponerle a ella y a su hermana las vacunas de la gripe y la COVID en la cocina de casa.

La escena, tan doméstica como caótica, ha dejado sin palabras a Alfonso Arús en el plató: "¿Seguro que es médico?".

En el vídeo, el padre parece perderse entre las dosis mientras sus hijas contienen la risa. "¿Le has pinchado dos veces la de la gripe? Ten cuidado, que no te dé algún efecto", comenta la madre al entrar en la cocina, visiblemente preocupada ante el confuso proceso.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan con el lío de las dosis. "Aplicando la inyección me parece poco profesional, pero es una percepción de alguien que no entiende de medicina, pero no recordar lo que le has puesto", bromea Arús.

