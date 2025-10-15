El divertido análisis sin filtros de una abuela a la obra de su nieto pintor: "Está muy oscuro"

El joven artista '@vicente_art' comparte con sus seguidores de TikTok la crítica más inesperada y sincera de su última obra: un mar en plena tormenta que no ha convencido a su abuela.

El pintorque ha presentado Alfonso Arús en el plató ha terminado su última obra y se ha enfrentado, sin duda, a su crítica más feroz: su abuela.

El joven, desde su cuenta de TikTok '@vicente_art', ha compartido el análisis que ha hecho su abuela de su cuadro: un mar embravecido. La yaya no solo puntúa los detalles técnicos, también matiza la organización de la obra y los detalles.

"Está muy oscuro", comienza diciendo contundente la anciana. "El agua es verdosa y está muy oscuro, parece la muerte, ¡hay que darle vida!", sugiere la mayor de la casa, quien propone añadir "un barco o alguna gaviota". "Está muy bonito, pero es muy triste", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús ríe al escuchar la valoración de la anciana: "Es sensacional". "Estoy seguro de que, aunque el chico cambiara de verde, la señora echaría de menos un pájaro, un barco, un unicornio, un flotador, un vigilante de la playa...", bromea el presentador del programa.

