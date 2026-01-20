Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Zascas

La divertida reflexión de la tiktoker Olivia Sin Hache sobre las visitas en casa: "¡Hay que joderse!"

La tiktoker gallega comparte la incomodidad de tener invitados en casa: "Es estar en tu propia casa pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar".

La divertida reflexión de Olivia Sin Hache sobre las visitas en casa: "¡Hay que joderse!"

La creadora de contenido gallega Olivia Sin Hache se ha hecho viral tras lanzar un sarcástico mensaje sobre "lo que supone recibir visitas en casa".

"Solo hay una cosa peor que dormir en casa ajena y tener que esperar a que se despierten para poder ir a desayunar", comienza exponiendo la tiktoker, que cierra entre risas su mensaje: "Es estar en tu propia casa pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar. Hay que joderse", ríe.

Desde el plató, los tertulianos ríen a carcajadas con el 'zasca' y comparten la visión de la gallega. "Vas siempre con miedo de despertar a la gente", asegura Alfonso Arús.

"Ser invitado es complicado, pero es peor tener a alguien en casa", afirma Óscar Broc, a lo que María Moya añade: "También está el típico que quiere ser proactivo y tú estás como 'no toques mis cosas'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La rotura del raíl 23117, en el punto de mira de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La AEMET activa la alerta roja en el Empordà (Girona) por lluvias torrenciales de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"