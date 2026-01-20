La divertida reflexión de la tiktoker Olivia Sin Hache sobre las visitas en casa: "¡Hay que joderse!"

La tiktoker gallega comparte la incomodidad de tener invitados en casa: "Es estar en tu propia casa pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar".

La creadora de contenido gallega Olivia Sin Hache se ha hecho viral tras lanzar un sarcástico mensaje sobre "lo que supone recibir visitas en casa".

"Solo hay una cosa peor que dormir en casa ajena y tener que esperar a que se despierten para poder ir a desayunar", comienza exponiendo la tiktoker, que cierra entre risas su mensaje: "Es estar en tu propia casa pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar. Hay que joderse", ríe.

Desde el plató, los tertulianos ríen a carcajadas con el 'zasca' y comparten la visión de la gallega. "Vas siempre con miedo de despertar a la gente", asegura Alfonso Arús.

"Ser invitado es complicado, pero es peor tener a alguien en casa", afirma Óscar Broc, a lo que María Moya añade: "También está el típico que quiere ser proactivo y tú estás como 'no toques mis cosas'".

