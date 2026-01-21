Ahora

Vídeos virales

La divertida reacción de una niña esperando su comida como una abuela arrasa en redes: "Tiene espíritu de persona mayor"

La seria actitud de una niña esperando su comida, con los brazos cruzados y la mirada perdida, se ha vuelto viral en redes y ha provocado las risas de los colaboradores de Aruser@s.

"Hay bebés que tienen espíritu de persona mayor", ríe la colaboradora Alba Gutiérrez nada más ver el viral presentado por Alfonso Arús.

Se trata del gesto de una niña que, con los brazos cruzados sobre la mesa y la mirada perdida hacia la ventana, espera pacientemente su comida sentada a la mesa. Su postura seria y resignada ha conquistado a las redes, que no han tardado en compararla con un adulto cansado de la vida.

"Es una 'viejoven'", asegura Tatiana Arús entre risas, mientras en el plató coinciden en que la pequeña parece estar reflexionando sobre la vida mientras espera el plato.

