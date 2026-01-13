La divertida crítica de una señora española en Londres: "La Puerta del Sol es más familiar"

"Viajar sirve para darte cuenta que como en casa en ningún sitio", concluye Alfonso Arús entre risas, tras el viral de la española que visita Londres por primera vez y se muestra poco impresionada.

En Aruser@s, Alfonso Arús ha presentado un viral que, según el propio presentador, "representa la forma de viajar de algunos españoles".

Tal y como se puede ver en el vídeo viral, la protagonista es una mujer española que viaja por primera vez a Londres, aunque su impresión de la capital británica no parece haber estado a la altura de sus expectativas. Al referirse al Big Ben, reconoce que "está bien", pero no duda en compararlo con España al asegurar que "la Puerta del Sol es más familiar".

La comparación continúa durante su paseo por la ciudad. "Para mí el Manzanares tiene unos puentes más bonitos, más cortos, pero más bonitos", comenta antes de fijarse en la conocida noria londinense, que tampoco logra sorprenderla: "En Benalmádena hay una, pero más pequeña".

El momento más comentado llega cuando la mujer relata sus dificultades con el idioma al intentar pedir el menú en un bar:"A ellos no les da la gana entenderme a mí, ¿por qué tengo yo que entenderles a ellos?".

Tras el viral, Alfonso Arús saca una conclusión clara: "Lo bueno de viajar es darte cuenta de que como en casa no se está en ningún sitio".

