Descubre que su novia es infiel por la app de salud del reloj: "En la oficina se pegaba el mejor cardio de su vida y eso que trabaja sentada"

"Contexto: ella trabajaba sentada", explica @untalfernando en este vídeo viral que recoge Aruser@s y en el que cuenta cómo descubrió la infidelidad de su novia.

Aruser@s nos muestra este vídeo viral de @untalfernando en el que este pobre hombre nos cuenta cómo descubrió que su novia le estaba siendo infiel gracias (o por culpa, según quien lo cuente) a la app de salud de su reloj.

"Un día enganchamos con estas membresías gratis que te dan para probar gimnasios y fuimos", rememora. Como no podía ser de otra manera, ella configuró su reloj para que midiera la actividad física que realizaba, sin saber que esa iba a ser la prueba que acabara condenándola.

Poco tiempo después, le pidió a su novio que le enseñara a leer los datos de la app. "Yo cogí el teléfono y empecé a ver que había ciertas horas de ciertos días que habían sido identificado con patrones en los que ella gastaba mucha más energía, le subía el ritmo cardíaco... y ustedes imaginarán por qué", cuenta el novio de la chica. Bueno, mejor dicho, exnovio.

"Cuando estaba en la oficina se pegaba el mejor cardio de su vida. Contexto: ella trabajaba sentada", aclara.

