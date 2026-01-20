Ahora
Client Challenge

Viral

Denuncia que su profesora le dijo a su compañera de la ESO que no se esforzara, porque no iba a llegar a nada en la vida: "Haz una FP como mucho"

"No te esfuerces mucho, porque no vas a llegar a nada en la vida. Como mucho, cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieras una FP, le decía la profesora de @madamarino a una de sus compañeras. Así lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Denuncia que su profesora le dijo a su compañera de la ESO que no se esforzara, porque no iba a llegar a nada en la vida: "Haz una FP como mucho"

La tiktoker española @madamarino expone en este vídeo viral un hecho que, por desgracia y según cuentan nuestros amigos de Aruser@s, es más común de lo que pudiera parecer: los profesores que desmotivan a los alumnos.

La chica fue testigo de cómo una docente le decía a una niña de su clase que no hacía falta que se esforzara demasiado, porque no iba a llegar a nada en la vida. "Como mucho, cuando termines el cole, yo te recomendaría que hicieras una FP", llegó a proponerle.

"¿Cómo le dices algo así a una niña de 2º de la ESO?", reflexiona hoy, con el paso del tiempo, la joven. "Para empezar, no despresitigies una FP, es igual de válida de una carrera. Y lo segundo, ¿qué le vas a decir tú a nadie lo que tiene que hacer?", comenta.

"Hay profesores maravillosos, pero estos casos han existido siempre", lamenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado
  2. El análisis de uno de los trenes previos al Iryo indica que la vía estaría en buen estado una hora y media antes del siniestro
  3. La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La Fiscalía rechaza a la defensa de Julio Iglesias el acceso a las diligencias por estar el proceso en "estadio inicial"
  6. Protección Civil envía una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, donde quedan suspendidas las clases el martes