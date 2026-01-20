Denuncia que su profesora le dijo a su compañera de la ESO que no se esforzara, porque no iba a llegar a nada en la vida: "Haz una FP como mucho"

"No te esfuerces mucho, porque no vas a llegar a nada en la vida. Como mucho, cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieras una FP, le decía la profesora de @madamarino a una de sus compañeras. Así lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

La tiktoker española @madamarino expone en este vídeo viral un hecho que, por desgracia y según cuentan nuestros amigos de Aruser@s, es más común de lo que pudiera parecer: los profesores que desmotivan a los alumnos.

La chica fue testigo de cómo una docente le decía a una niña de su clase que no hacía falta que se esforzara demasiado, porque no iba a llegar a nada en la vida. "Como mucho, cuando termines el cole, yo te recomendaría que hicieras una FP", llegó a proponerle.

"¿Cómo le dices algo así a una niña de 2º de la ESO?", reflexiona hoy, con el paso del tiempo, la joven. "Para empezar, no despresitigies una FP, es igual de válida de una carrera. Y lo segundo, ¿qué le vas a decir tú a nadie lo que tiene que hacer?", comenta.

"Hay profesores maravillosos, pero estos casos han existido siempre", lamenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

