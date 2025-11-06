Una dentista desvela el orden correcto para una buena higiene bucal: "Casi todos lo hacen al revés"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte en 'Top expertos' el consejo de la dentista Janira Sánchez sobre el orden adecuado para una limpieza dental eficaz.

En Aruser@s, la higiene bucodental vuelve a ser protagonista. Tras analizar en anteriores entregas qué cepillo es el más adecuado o cuándo hay que sustituirlo, Alfonso Arús presenta un nuevo tema: el orden correcto para limpiar los dientes.

Según explica la dentista Janira Sánchez, "casi todos lo hacen al revés". La experta detalla que el proceso debe comenzar con el cepillo interdental o interproximal, seguir con el cepillo dental y finalizar con el colutorio.

"Lo primero que hay que hacer es cepillar entre los dientes con el cepillo interproximal para quitar los trozos grandes, después usar el cepillo dental para eliminar la placa bacteriana que está pegada en la superficie y, por último, el colutorio para dejar un buen sabor de boca", aclara Sánchez.

Desde el plató, los colaboradores de Aruser@s aseguran que intentarán poner en práctica esta rutina, aunque, entre risas, admiten que no saben si dispondrían de "tanto tiempo" para seguir todos los pasos al pie de la letra.

