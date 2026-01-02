"Dáselo tú, que voy a cagar": la divertida reacción de una niña mientras da la comida a su hermana pequeña

"Carmen, abre esa boca", pida la niña a su hermana pequeña en este vídeo, donde de repente, la niña interrumpe el momento para pedirle a su madre que sea ella la que dé de comer porque tiene que ir al baño.

Hans Arús enseña en este vídeo del especial navideño de Aruser@s, Aruser@s Christmas, el divertido vídeo protagonizado por una niña que da de comer a su hermana pequeña. "Carmen, abre esa boca", pide la niña a su hermana, a la que, incluso, llega a hacer "el avión".

"Falta uno", explica la niña a su madre, quien está grabando el momento. Sin embargo, a pesar de mostrar mucho interés en terminar la labor de dar de comer a su hermana, la pequeña se ve obligada a interrumpir el momento.

"Mamá, dáselo tú, que voy a cagar", explica de repente la niña a su madre, que graba cómo la hija sale corriendo en dirección al baño ante la cara de asombro de su hermana pequeña, que no sabe por qué le ha dejado de dar la comida.

