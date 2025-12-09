El dardo de Arturo Pérez-Reverte a los que le llaman machista por criticar el lenguaje inclusivo: "Léete un libro mío, idiota"

Arturo Pérez-Reverte explica en este vídeo de Aruser@s que cuando critica el lenguaje inclusivo está "defendiendo" su "herramienta de trabajo": "No puedo escribir una novela o un artículo poniendo 'todas, todos y todes'".

Alfonso Arús enseña en este vídeo el zasca de Arturo Pérez-Reverte al lenguaje inclusivo durante su charla en el podcast 'The Wild Projetct'. "Si me dice una señora, a veces analfabeta, a veces no, que tengo que decir, 'todas, todos y todes' o 'los niños y las niñas', pues yo no puedo escribir una novela o un artículo así", asegura el escritor, que explica que eso le impide expresarse.

"Es lo que se llama economía narrativa, normas del mensaje, ortografía... por eso cuando ataco el lenguaje inclusivo estoy defendiendo mi herramienta de trabajo", afirma Arturo Pérez-Reverte, que manda un tajante mensaje a los que le llaman machista por criticar el lenguaje inclusivo: "Léete un libro mío, idiota".

Tras escucharle, Alfonso Arús destaca que "los que juzgan son los que no han leído nada de Pérez-Reverte, porque no tiene nada de machista".

